La bienveillance au service de la bienvaillance

Depuis toujours, la bienveillance est une notion associée à l'être humain, mais beaucoup moins à des organisations. Cependant, la pandémie de 2020 a contribué à intégrer la bienveillance au coeur des plans de service des ressources humaines de la plupart des entreprises. Un état généralisé de survie, autant dans la population que dans les entreprises, prévalait et nous incitait à nous soucier et à prendre soin les uns des autres. Ardent défenseur de la bienveillance et de sa nécessité dans nos vies, Martin Sansregret, après avoir vécu ce qu'il appelle la face cachée de la bienveillance, a entamé une réflexion sur sa juste place dans nos vies. Il souhaitait faire de la bienveillance une approche plus globale pouvant être inspirante et éclairante pour ceux et celles reconnaissant son importance et son impact dans les sphères personnelle et professionnelle. Cependant, son cheminement lui a permis de comprendre que la bienveillance, à elle seule, ne suffit pas. Elle a besoin de son complément pour vraiment lui donner tout son sens. Mais quel était ce complément ? Ne trouvant aucun mot adéquat pour le définir, il en a donc créer un : l'alter ego de la bienveillance devenait la bienvaillance. Au-delà de leur similarité sonore et visuelle, ces deux mots sont pour l'auteur de véritables âmes soeurs. Poursuivant sa réflexion, il en est venu à exprimer le fait que la bienveillance et la bienvaillance nous aident à réaliser et à ressentir le mouvement de la vie : être un humain qui agit avec authenticité, qui aime et qui veut être aimé, tout en exprimant ses talents et ses passions pour s'accomplir pleinement. Martin Sansregret nous offre un livre profondément humain, parsemé d'anecdotes reliées à sa carrière en communication et en publicité, qui rejoindra les lecteurs intéressés par le développement personnel ou par le volet corporatif.