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Sous nos regards

Stéphanie Khayat

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Le MeToo du porno raconté par 15 victimes et leur porte-voix littéraires. L'industrie française de la pornographie va être jugée dans deux procès majeurs, ceux des affaires French Bukkake et Jacquie et Michel . On y trouve les mêmes agresseurs, le même système d'exploitation et de domination des femmes, les mêmes violences de classe, sexistes, et racistes. Quinze autrices ont écrit pour et avec ces femmes, qu'on n'entend jamais et qu'on écoute si peu. Qui sont-elles ? Quelles conséquences ces tournages ont-ils eu sur leur vie ? Elles racontent la violence qu'elles ont encaissée et leur résistance tenace. "La lecture en est éprouvante mais nécessaire". Médiapart Préfaces de Christelle Taraud et Lorraine de Foucher. Récits de Marine Bachelot Nguyen, Béatrice Bienville, Adélaïde Bon, Nadège Cathelineau, Agathe Charnet, Pauline Delabroy-Allard, Ixchel Delaporte, Hélène Devynck, Diaty Diallo, Karima El Kharraze, dalie Farah, Carole Fives, Alice Géraud, Myriam Leroy et Agnès Vannouvong.

Par Stéphanie Khayat
Chez Points

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Auteur

Stéphanie Khayat

Editeur

Points

Genre

Violence

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Sous nos regards

Stéphanie Khayat

Paru le 10/04/2026

256 pages

Points

8,40 €

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