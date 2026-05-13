La derniere victoire

Quelques semaines avant le début de la guerre civile espagnole, le Grand Prix de Penya-Rhin, une compétition automobile de premier plan, se déroula à Barcelone. Des écuries telles qu'Alfa Romeo, Mercedes, Bugatti et Auto Union y participèrent. Pour les gouvernements de Benito Mussolini comme d'Adolf Hitler, cette course revêtait une dimension de propagande incontournable. à la même époque, Barcelone était devenue un refuge pour de nombreux dissidents de l'Allemagne nazie. Parmi les plus organisés figuraient les membres du DAS (Groupe des anarcho-syndicalistes allemands), engagés dans une lutte à mort contre la Gestapo, qui cherchait à les éliminer ou à les déporter.