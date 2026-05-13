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La derniere victoire

Roger Escriche

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Quelques semaines avant le début de la guerre civile espagnole, le Grand Prix de Penya-Rhin, une compétition automobile de premier plan, se déroula à Barcelone. Des écuries telles qu'Alfa Romeo, Mercedes, Bugatti et Auto Union y participèrent. Pour les gouvernements de Benito Mussolini comme d'Adolf Hitler, cette course revêtait une dimension de propagande incontournable. à la même époque, Barcelone était devenue un refuge pour de nombreux dissidents de l'Allemagne nazie. Parmi les plus organisés figuraient les membres du DAS (Groupe des anarcho-syndicalistes allemands), engagés dans une lutte à mort contre la Gestapo, qui cherchait à les éliminer ou à les déporter.

Par Roger Escriche
Chez EP média

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Auteur

Roger Escriche

Editeur

EP média

Genre

Divers

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La derniere victoire

Roger Escriche

Paru le 17/06/2026

128 pages

EP média

22,90 €

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