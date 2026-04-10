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#Essais

Imposture

Aurélie Jean

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Comment reconnaître un vrai expert d'un charlatan ? Dans cet essai incisif, Aurélie Jean décrypte les mécanismes de la manipulation moderne et nous offre les clés pour identifier les usurpateurs du débat public. De l'essayiste autoproclamé à l'expert de plateau, du théoricien complotiste au prophète des réseaux sociaux, elle analyse huit dimensions de l'imposture qui gangrènent notre espace démocratique. Avec rigueur et pédagogie, l'auteure explore les nouvelles formes de tromperie à l'ère des IA conversationnelles, où la frontière entre l'humain et la machine s'estompe dangereusement. Elle révèle notamment comment le modèle économique de l'attention s'est mué en modèle de l'attachement, créant une société de l'émotion au détriment de la raison. Ni fataliste ni naïve, Aurélie Jean nous invite à une gymnastique intellectuelle salutaire : cultiver l'effort de penser, confronter les idées, et construire collectivement des défenses contre la désinformation. Car si l'imposture existera toujours, notre vigilance et notre esprit critique restent nos meilleures armes pour préserver l'intégrité du débat public. Un manuel de résistance intellectuelle indispensable pour naviguer dans le chaos informationnel de notre époque.

Par Aurélie Jean
Chez Editions de l'Observatoire

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Auteur

Aurélie Jean

Editeur

Editions de l'Observatoire

Genre

Actualité médiatique internati

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Imposture

Aurélie Jean

Paru le 10/04/2026

160 pages

Editions de l'Observatoire

19,00 €

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Scannez le code barre 9791032938874
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