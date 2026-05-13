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Le mensonge de la Préhistoire

Gérard Gertoux

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Et si presque tout ce que l'on vous a enseigné sur la " préhistoire " était faux ? Et si l'" Homo sapiens " multimillénaire, les " hominidés ", les migrations préhistoriques et les chaînes évolutives n'étaient que les piliers fragiles d'un récit construit pour remplacer une histoire trop dérangeante : celle de l'origine réelle de l'humanité ? Dans cet ouvrage explosif, Gérard Gertoux démonte méthodiquement les fondements idéologiques, scientifiques et historiques de la préhistoire moderne. A partir des datations contradictoires, des classifications fluctuantes, de l'absence totale de filiation entre les prétendus ancêtres humains et de la relecture critique des découvertes paléoanthropologiques, il révèle ce que les manuels et les institutions préfèrent taire. Car derrière la préhistoire se cache une entreprise intellectuelle précise : effacer l'idée d'un commencement identifiable, celui qui apparaît pourtant clairement avec Sumer autour de -3200 et dont témoignent aussi bien l'archéologie que les textes anciens. " La présentation des évolutionnistes sur l'origine de l'espèce humaine est fausse, car l'existence de ces quelques hommes singes préhistoriques est uniquement fondée sur l'imagination. " A rebours du discours dominant, ce livre montre comment, depuis plus d'un siècle, un récit évolutionniste sans preuves solides s'est imposé comme un dogme, reléguant l'histoire véritable au rang de mythe. Une invitation à repenser entièrement ce que nous croyions savoir sur nos origines.

Par Gérard Gertoux
Chez Marco Pietteur

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Auteur

Gérard Gertoux

Editeur

Marco Pietteur

Genre

Faits de société

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Le mensonge de la Préhistoire

Gérard Gertoux

Paru le 13/05/2026

272 pages

Marco Pietteur

28,00 €

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