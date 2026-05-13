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Le guide complet du channeling

Amy Sikarskie

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Maîtrisez l'art de la canalisation, déployez votre esprit et laissez briller votre propre lumière. A travers l'exploration des chakras et de vos capacités méditatives, initiez un premier contact avec votre équipe de guides, d'archanges et d'alliés spirituels, tout en améliorant vos facultés extrasensorielles. A partir de techniques concrètes et accessibles, vous progresserez de la lecture d'aura à l'écriture automatique, jusqu'à la canalisation vocale et bien d'autres formes de channeling. Cette méthode offre un parcours structuré pour élever votre fréquence vibratoire, stabiliser la connexion à votre Conseil de Lumière et vous aligner à ses messages. Transformez votre perception du monde et ouvrez la voie aux plans supérieurs grâce à ce livre-outil qui vous accompagnera dans la libération de vos blocages et l'établissement de limites saines. En développant vos facultés de guidance, préparez vous à enfin devenir un canal d'énergie et à incarner votre rôle de passeur de lumière pour l'humanité.

Par Amy Sikarskie
Chez Mamaéditions.com

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Auteur

Amy Sikarskie

Editeur

Mamaéditions.com

Genre

Channeling

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Le guide complet du channeling

Amy Sikarskie

Paru le 27/05/2026

280 pages

Mamaéditions.com

23,00 €

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Scannez le code barre 9782845947375
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