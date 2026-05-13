Qui étaient les premiers chevaliers de la Table ronde ? Le roi Arthur était-il réellement d'origine celte ? Que reste-t-il encore à découvrir aujourd'hui sur le Saint-Graal ? Passionné d'histoire médiévale, de temps mythiques et de symbolisme, l'auteur propose ici d'explorer ces questions à travers une relecture de l'histoire des Wisigoths dans ses dimensions ésotériques et mystiques : celles que relatent les épopées chevaleresques et les chansons de geste. La "matière de France", avec Charlemagne, tout comme la "matière de Bretagne", qui met en scène le roi Arthur et les chevaliers de la Table ronde, puisent en effet directement dans l'héritage wisigothique. Cet ouvrage offre ainsi une véritable redécouverte de l'histoire de ce peuple de cavaliers nomades, issus de la grande steppe eurasiatique, qui succéda à l'Empire romain et posa les fondations de la civilisation médiévale. A l'heure où les grands mystères de l'histoire deviennent enfin accessibles, les Wisigoths apparaissent plus que jamais présents parmi nous.