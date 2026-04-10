Une bande de braqueurs tente de s'emparer d'un mobile home bourré d'argent dans cette réjouissante aventure imaginée par " l'homme le plus drôle du monde ", selon le célèbre Washington Post. John Dortmunder, l'alter ego malchanceux de Parker, prépare son prochain gros coup : le vol d'une banque de Main Street qui a temporairement déménagé dans un mobile home. Pour s'emparer du magot, Dortmunder n'a qu'à neutraliser les agents de sécurité, à mettre sur roues la " banque " mobile et à s'enfuir. Tout ça serait simple si notre héros n'avait pas la poisse... Tout le charme des années 1970 et l'humour de Westlake restitués par un graphisme rétro et des couleurs pop. Un classique du polar intemporel créé par Donald Westlake, alias Richard Stark, et adapté avec brio par Jesús Iglesias et Doug Headline.