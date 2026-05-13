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Modigliani

Delphine Duchêne

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Une monographie complète à petit prix sur l'artiste italien Amedeo Modigliani. Langues incluses : FR, EN, DE, NL, PT, ES. Amedeo Modigliani (1884-1920) est une figure majeure de la bohème parisienne du début du XXe siècle. Son oeuvre, aussi bien sculptée que peinte, se reconnaît immédiatement à ses formes épurées, ses visages allongés aux accents archaïques et à ses nus empreints d'une sensualité assumée. D'une modernité saisissante et d'une portée intemporelle, ces créations ont durablement marqué l'histoire de l'art et hissé Modigliani, malgré une carrière écourtée, au rang d'artiste essentiel. Cette monographie illustrée offre l'occasion de découvrir et d'admirer ses peintures et sculptures les plus emblématiques.

Par Delphine Duchêne
Chez Editions Place des Victoires

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Auteur

Delphine Duchêne

Editeur

Editions Place des Victoires

Genre

Art du XXe siècle

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Modigliani

Delphine Duchêne

Paru le 04/06/2026

216 pages

Editions Place des Victoires

11,95 €

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Scannez le code barre 9782809903331
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