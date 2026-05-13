Une monographie complète à petit prix sur l'artiste italien Amedeo Modigliani. Langues incluses : FR, EN, DE, NL, PT, ES. Amedeo Modigliani (1884-1920) est une figure majeure de la bohème parisienne du début du XXe siècle. Son oeuvre, aussi bien sculptée que peinte, se reconnaît immédiatement à ses formes épurées, ses visages allongés aux accents archaïques et à ses nus empreints d'une sensualité assumée. D'une modernité saisissante et d'une portée intemporelle, ces créations ont durablement marqué l'histoire de l'art et hissé Modigliani, malgré une carrière écourtée, au rang d'artiste essentiel. Cette monographie illustrée offre l'occasion de découvrir et d'admirer ses peintures et sculptures les plus emblématiques.