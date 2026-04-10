Guide illustré pour apprendre à investir

A chaque fois que tu veux te lancer dans l'investissement, c'est le même obstacle : un jargon technique, des conseils qui ne servent pas toujours tes intérêts, et cette peur tenace de faire une erreur qui pourrait coûter cher. Nessrine Slimani a eu l'idée de dessiner pour rendre les concepts abstraits accessibles à tous. Elle transforme avec humour un univers souvent intimidant en solutions simples, répondant aux questions que tout le monde se pose : Combien faut-il pour se lancer ? Pourquoi peut-on perdre de l'argent ? L'immobilier est-il vraiment plus sûr ? Un ETF... c'est quoi exactement ? Comment choisir la bonne stratégie ? Quand récupérer son argent ? Comment éviter les erreurs les plus courantes ? Les 26 questions les plus fréquentes de la finance personnelle sont décortiquées sans langue de bois et avec simplicité, à travers des petites BD. Ce livre te donne les critères essentiels pour comprendre toutes tes options, faire des choix éclairés et bâtir un plan d'investissement clair, robuste et aligné avec tes projets de vie.