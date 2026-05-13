Le rivage des promesses

Angleterre, automne 1944. Des V2 bombardent le petit village de Cliffehaven, faisant régner un climat de terreur. Mais la tension monte d'un cran quand Ron, le beau-père de Peggy Reilly, est grièvement blessé. Son mariage, seule source d'espoir à court terme, sera-t-il compromis ? 16e volet de la saga " La pension du Bord de mer " Angleterre, automne 1944. Le débarquement de Normandie n'a pas encore permis de mettre un terme au conflit et le petit village anglais de Cliffehaven subit de violents bombardements de V2. A la pension du Bord de mer, Peggy Reilly tente de rassurer ses jeunes pensionnaires, qui attendent également avec angoisse des nouvelles de leurs proches partis au combat. Mais c'est Ron, son beau-père, qui accapare ses pensées. Chargé par l'armée d'inspecter d'anciens tunnels, il a été grièvement blessé. De quoi compromettre son mariage avec Rosie, seul événement susceptible d'apporter à court terme un peu de bonheur et d'espoir à la communauté de Cliffehaven ?