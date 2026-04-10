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La politique économique

Jean-Marc Daniel

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La " politique économique ", c'est l'étude de ce qui relève de l'État dans la vie économique, c'est-à-dire les actions qui ne rentrent pas dans une stricte relation de marché. Les objectifs économiques de l'État et de son partenaire privilégié qu'est la banque centrale sont essentiellement d'éviter le chômage, l'inflation et le déficit extérieur, et les outils d'analyse à leur disposition, ceux développés par la science économique. Cet ouvrage montre sur quels fondements s'élabore une politique économique et comment elle résulte toujours d'un savant dosage entre instruments keynésiens et instruments classiques, entre politique budgétaire et politique monétaire.

Par Jean-Marc Daniel
Chez Presses Universitaires de France

|

Auteur

Jean-Marc Daniel

Editeur

Presses Universitaires de France

Genre

Que-sais-je ?

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La politique économique

Jean-Marc Daniel

Paru le 10/04/2026

128 pages

Presses Universitaires de France

10,00 €

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Scannez le code barre 9782715439771
9782715439771
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