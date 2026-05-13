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La mort à mes côtés

Gorka Robles-Aranguiz, Philippe Lassalle-Astis

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De Bétharram au Tchad en passant par l'appartement de Jean-Paul Sartre et les combats de l'ETA, le récit d'une vie hors norme, fascinante, marquée à tous les âges par la violence. Nous ne naissons pas tous égaux face à la violence. Pour certains, elle entre très tôt dans leur vie. Philippe Lassalle-Astis est de ceux-là. Il a su dès l'enfance qu'il lui faudrait se défendre, que la morale guidant son existence se résumerait en quelques mots : lui contre le reste du monde. Adolescent, sa première fugue pour échapper aux agressions du collège Notre-Dame de Bétharram le mène à Paris en plein mois de mai 1968. Il sauve alors Jean-Paul Sartre d'un guet-apens, rencontre Dany le Rouge. Mais la révolution des étudiants le laisse indifférent. Départ comme appelé pour l'armée : direction le Tchad, où il apprend le métier d'articier. A son retour en France, il aspire au calme d'une vie de famille lorsqu'une nouvelle lutte, clandestine cette fois, s'impose : l'indépendantisme basque et les combats de l'ETA. On ne se débarrasse pas si facilement de la violence quand elle vous accompagne depuis vos premiers pas. Avant de mourir, Philippe Lassalle-Astis s'est coné à son ami Gorka Robles-Aranguiz. Ces conversations ont donné ce livre passionnant qui évoque les meilleurs romans noirs. Une lecture parfois glaçante mais aussi souvent drôle, grâce à son mélange de gouaille et de franchise. La Mort à mes côtés offre également une plongée en apnée dans le milieu méconnu des mouvements indépendantistes. Nous ne naissons pas tous égaux face à la violence. Certains tentent de l'apprivoiser et de vivre avec.

Par Gorka Robles-Aranguiz, Philippe Lassalle-Astis
Chez Le Cherche Midi

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Auteur

Gorka Robles-Aranguiz, Philippe Lassalle-Astis

Editeur

Le Cherche Midi

Genre

Actualité médiatique France

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La mort à mes côtés

Gorka Robles-Aranguiz, Philippe Lassalle-Astis

Paru le 13/05/2026

192 pages

Le Cherche Midi

19,00 €

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