Il y a dix-sept ans, le massacre sanglant de la famille Primrose secoue la Nouvelle-Zélande. Très vite, les soupçons se tournent vers Bill Kareama, leur jeune cuisinier maori. Le procès est expéditif : Bill, qui clame son innocence, est reconnu coupable et condamné à une lourde peine de prison. Installée dans un motel miteux, Sloane rouvre les blessures du passé. Elle n'a pas de badge, pas d'arme, juste un micro et une obsession : donner une voix à ceux que la justice a laissés derrière. Quand elle découvre l'affaire Primrose, quelque chose la happe. Un vide, une incohérence, un malaise qu'elle ne peut ignorer. Ce qu'elle découvre bouleverse ses certitudes. Les preuves vacillent, les témoignages se contredisent, et les coupables présumés changent de visage. Pourquoi Bill a-t-il avoué si rapidement ? Pourquoi certains détails ont-ils été écartés de l'enquête ? La famille Primrose était-elle aussi parfaite qu'elle en avait l'air ? Chaque nouvelle révélation rapproche Sloane d'un passé que certains feraient tout pour enterrer à jamais. 17 ans plus tard est bien plus qu'un simple thriller. C'est un cri contre l'injustice, une plongée dans la mémoire brisée d'une communauté, et le combat intime de ceux qui refusent d'oublier. "Pomare signe un roman coup de poing, mêlant suspense, injustice et mémoire coloniale, avec un final inoubliable". - Kete Books