Mon organiseur de prof des écoles Elémentaire

N° 1 des organiseurs pour les profs des écoles. Retrouvez la 7e édition de ce compagnon tout-en-un des enseignant·es de l'élémentaire, conçu par Lutin Bazar, pour planifier au mieux votre année scolaire 2026-2027. Conçu par la blogueuse Lutin Bazar , Mon organiseur de prof des écoles élémentaire 2026-2027 est un savant mélange entre l'agenda, le cahier journal et le bullet journal. Grâce à cet outil dédié aux enseignantes, organisez avec efficacité et plaisir les nombreux aspects de votre métier de profdes écoles ! Plébiscité par des milliers d'enseignantes chaque année, Mon organiseur de prof des écoles est LE COMPAGNON tout-en-un pour planifier au mieux votre année scolaire et vous simplifier la vie ! Lutin Bazar , professeure des écoles et blogueuse a spécialement conçu cet organiseur pour répondre aux besoins des enseignantes de cycles 2 et 3 . Un outil pratique, bien pensé et joliment illustré : 216 pages, format A4, couverture rigide, reliure spirale, 2 pochettes pour glisser l'emploi du temps et ranger les documents importants. Vous y trouverez : Les infos pratiques sur l'école et l'équipe (planning des surveillances, prêt de matériel, suivi des 108 heures...) Les outils pour organiser sa classe et suivre ses élèves (liste des élèves à cocher, trombinoscope, budgets, suivi pédagogique des élèves, fiche de liaison...) Des pages pour insérer ses programmations ou progressions dans les différentes matières Un planning annuel pour noter les grands rendez-vous (journée de formation, sorties...) Un emploi du temps à photocopier. Un agenda / cahier journal au format A3 (1 double-page par semaine, avec to-do list, notes, devoirs...), également adapté au double niveau... Une double-page spéciale chaque mois avec un conseil pédagogique, le calendrier mensuel, les anniversaires à souhaiter, une citation à méditer, un coloriage zen Un cahier d'évaluation compatible avec les postes fractionnés Des pages de notes Toujours en bonus : des stickers colorés et repositionnables utilisables comme marque-pages ou onglets ! L'outil professionnel essentiel entre agenda, cahier journal et bullet-journal ! Souvent copié, jamais égalé, cet organiseur évolue chaque année pour répondre toujours mieux à vos besoins.