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African Kingdom

Admiré Kaluwé

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Dans le Royaume des Premiers Tambours, Ciz est la seule à entendre le Cri Invisible, l'appel douloureux du fleuve sacré Welendja. Tandis que le royaume se croit à l'abri, cet appel annonce une rupture imminente. Guidée par une force qu'elle ne comprend pas, Ciz franchit le Passage interdit et s'unit à un esprit ancien, au prix de sa mémoire. Revenue transformée, devenue une "ouverture" , elle incarne désormais une menace autant qu'un espoir. Autour d'elle, croyances, pouvoirs et ambitions s'affrontent, tandis que l'équilibre du monde vacille. Cependant, certains passages ne devraient jamais être ouverts.

Par Admiré Kaluwé
Chez Hello Editions

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Auteur

Admiré Kaluwé

Editeur

Hello Editions

Genre

Fantasy

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African Kingdom

Admiré Kaluwé

Paru le 10/04/2026

314 pages

Hello Editions

19,90 €

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