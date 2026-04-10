African Kingdom

Dans le Royaume des Premiers Tambours, Ciz est la seule à entendre le Cri Invisible, l'appel douloureux du fleuve sacré Welendja. Tandis que le royaume se croit à l'abri, cet appel annonce une rupture imminente. Guidée par une force qu'elle ne comprend pas, Ciz franchit le Passage interdit et s'unit à un esprit ancien, au prix de sa mémoire. Revenue transformée, devenue une "ouverture" , elle incarne désormais une menace autant qu'un espoir. Autour d'elle, croyances, pouvoirs et ambitions s'affrontent, tandis que l'équilibre du monde vacille. Cependant, certains passages ne devraient jamais être ouverts.
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