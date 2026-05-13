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Mon organiseur de prof des écoles Maternelle

Manon Descargues, Bazar Lutin, Lutin Bazar

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N° 1 des organiseurs pour les profs des écoles . Retrouvez la 6e édition de ce compagnon tout-en-un des enseignant·es de maternelle, conçu par Lutin Bazar, pour planifier au mieux votre année scolaire 2026-2027. Conçu par la blogueuse Lutin Bazar, Mon organiseur de prof des écoles maternelle 2026-2027 est un savant mélange entre l'agenda, le cahier journal et le bullet journal. Grâce à cet outil dédié aux enseignant·es, organisez avec efficacité et plaisir les nombreux aspects de votre métier de prof des écoles ! Plébiscité par des milliers d'enseignant·es chaque année, Mon organiseur de prof des écoles est LE COMPAGNON tout-en-un pour planifier au mieux votre année scolaire et vous simplifier la vie ! Lutin Bazar , professeure des écoles et blogueuse, a spécialement conçu cet organiseur pour répondre aux besoins des enseignant·es de cycle 1. Un outil pratique, bien pensé et joliment illustré ! 216 pages, format A4, couverture rigide et solide, reliure spirale, 2 pochettes pour glisser l'emploi du temps et ranger les documents importants.

Par Manon Descargues, Bazar Lutin, Lutin Bazar
Chez Retz

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Auteur

Manon Descargues, Bazar Lutin, Lutin Bazar

Editeur

Retz

Genre

Pédagogie

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Mon organiseur de prof des écoles Maternelle

Manon Descargues, Bazar Lutin, Lutin Bazar

Paru le 13/05/2026

Retz

19,90 €

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