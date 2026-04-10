Capeta Tome 16

Beaucoup de personnes travaillant dans le monde de la course doivent se dire la même chose : "Heureusement que la Formule 3 existe". Les jeunes talents qui brillent dans cette catégorie sont authentiques. Ils méritent de tenter leur chance pour accéder aux sommets. Et au contraire, ceux qui se laissent ensevelir dans la masse disparaissent à tout jamais. Cette catégorie sert de sélection. C'est là que la régulation de la F3 uniformisée à l'international prend tout son sens. Même si on parle de championnat du Japon, l'objet de comparaison reste le " monde".