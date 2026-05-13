Agatha à Londres

Meurtre, mystère et majesté se mêlent dans ce recueil des meilleures nouvelles de la reine du crime, dont l'action se déroule à Londres. De l'appartement de Hercule Poirot à Whitehaven Mansions à Scotland Yard, de I'Old Bailey à Harley Street, des salons de thé Lyons au Savoy, de la gare de Paddington au métro londonien, Agatha Christie connaissait et aimait Londres. Elle y puisait une source d'inspiration inépuisable pour ses récits. Découvrez la capitale vue par l'auteure, à travers douze mystères londoniens mettant en scène Hercule Poirot, Miss Marple, Tommy et Tuppence Beresford, Harley Quin, Parker Pyne et Ariadne Oliver.