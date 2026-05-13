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Agatha à Londres

Agatha Christie

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Meurtre, mystère et majesté se mêlent dans ce recueil des meilleures nouvelles de la reine du crime, dont l'action se déroule à Londres. De l'appartement de Hercule Poirot à Whitehaven Mansions à Scotland Yard, de I'Old Bailey à Harley Street, des salons de thé Lyons au Savoy, de la gare de Paddington au métro londonien, Agatha Christie connaissait et aimait Londres. Elle y puisait une source d'inspiration inépuisable pour ses récits. Découvrez la capitale vue par l'auteure, à travers douze mystères londoniens mettant en scène Hercule Poirot, Miss Marple, Tommy et Tuppence Beresford, Harley Quin, Parker Pyne et Ariadne Oliver.

Par Agatha Christie
Chez Editions du Masque

|

Auteur

Agatha Christie

Editeur

Editions du Masque

Genre

Romans policiers

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Agatha à Londres

Agatha Christie

Paru le 13/05/2026

270 pages

Editions du Masque

19,90 €

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Scannez le code barre 9782702452882
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