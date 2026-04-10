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#Roman francophone

Renaissance Africaine

Zabou Moussa

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Déconstruction, décolonisation, conscientisation : dans le jargon militant, ces mots ont le vent en poupe. Ils sont gages d'éveil, de révolte, mais aussi de colère. A travers eux, l'auteure exprime ses maux d'enfant et d'adolescente blessée, moquée, rabaissée. Quelle merveilleuse entreprise que l'écriture pour guérir et restaurer l'estime de soi ! Ce livre est à la fois une thérapie et un pansement pour toutes les petites filles noires qui ont essuyé, essuient et essuieront encore remarques, gestes et regards dédaigneux, méprisants et racistes. Son histoire trouvera sans doute un écho amer chez nombre de lecteurs et lectrices. Elle aurait aimé croire le contraire, mais elle sait que son récit est aussi celui de tant d'autres. Alors, pour elle, pour vous, pour nous, elle prend la parole et écrit ces lignes difficiles, témoins du racisme ordinaire et systémique qui gangrène nos sociétés. Par ce livre, elle exhorte les Blanches comme les racisées à réfléchir, écouter, questionner et soutenir le combat juste et légitime contre le racisme.

Par Zabou Moussa
Chez Hello Editions

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Auteur

Zabou Moussa

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

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Renaissance Africaine

Zabou Moussa

Paru le 10/04/2026

204 pages

Hello Editions

18,90 €

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