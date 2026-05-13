Paris, 1926. Dans le plus bel hôtel du monde, Suzon, 11 ans, s'affaire. Elle y est femme de chambre. Princesses, ladies et riches Américaines la réclament pour choisir une robe de soirée, couler leur bain, satisfaire un caprice. A minuit, le mystérieux client de la suite 112 exige du champagne et... des crêpes Suzette ! Les cuisines sont fermées. Tant pis. Elle s'y précipite. Mais quelqu'un l'a précédée à la lueur des bougies. Une fille très chic du nom de Rose...