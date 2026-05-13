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#Roman jeunesse

Le plus bel hôtel du monde

Gwenaële Barussaud, Lucie Durbiano

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Paris, 1926. Dans le plus bel hôtel du monde, Suzon, 11 ans, s'affaire. Elle y est femme de chambre. Princesses, ladies et riches Américaines la réclament pour choisir une robe de soirée, couler leur bain, satisfaire un caprice. A minuit, le mystérieux client de la suite 112 exige du champagne et... des crêpes Suzette ! Les cuisines sont fermées. Tant pis. Elle s'y précipite. Mais quelqu'un l'a précédée à la lueur des bougies. Une fille très chic du nom de Rose...

Par Gwenaële Barussaud, Lucie Durbiano
Chez Rageot

|

Auteur

Gwenaële Barussaud, Lucie Durbiano

Editeur

Rageot

Genre

Rageot - Cascade

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Le plus bel hôtel du monde

Gwenaële Barussaud, Lucie Durbiano

Paru le 13/05/2026

160 pages

Rageot

7,90 €

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Scannez le code barre 9782700288728
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