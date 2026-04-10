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Ces ombres qui nous dévorent

Stéphane Ethève

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Il est des ombres qui hantent, des silences qui brisent. Quand la perte frappe, elle laisse un vide béant où s'engouffrent tristesse, colère, souffrance et incompréhension. Pour avancer, il faut affronter ces fantômes intérieurs et traverser l'obscurité jusqu'à entrevoir la lumière. A la réserve d'Akwesasne, entre traditions mohawks et murmures des ancêtres, James cherche des réponses. Son errance le mène sur les traces de Conor Maguire, un soldat dont le destin s'est joué ici-même en 1762. Deux époques s'entrechoquent, deux âmes s'entrelacent, liées par un mystère que James doit percer. Autour de lui, des figures apparaissent, guides ou ombres menaçantes. Léo, indomptable, incarne la force qui refuse de plier. Akwirente, gardienne des traditions, porte la mémoire et la sagesse. Mais dans l'ombre rôde le Wahkandi, entité insaisissable et vorace, qui se nourrit de la peur et du doute. Ces ombres qui nous dévorent est une traversée du deuil et de la résilience, un voyage entre les âges et les âmes, où chacun doit affronter ses propres ténèbres pour espérer renaître.

Par Stéphane Ethève
Chez Hello Editions

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Auteur

Stéphane Ethève

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

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Ces ombres qui nous dévorent

Stéphane Ethève

Paru le 10/04/2026

298 pages

Hello Editions

25,90 €

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