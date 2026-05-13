Si de nombreux ouvrages ont déjà été publiés sur Hildegarde de Bingen (1098-1179), celui-ci s'en distingue en nous décrivant avec brio sa personnalité exceptionnelle. Femme de courage et de combat malgré une santé fragile, respectée des papes, de l'empereur ou encore du comte de Flandre, elle sut non seulement faire accepter ses idées d'avant-garde, mais aussi s'opposer aux décisions iniques que voulaient lui imposer les prélats, et mettre en garde les plus hautes autorités de son temps contre les écueils qui les menaçaient. Ce livre nous fait communier avec son destin lumineux. Certes, il nous dévoile la force de caractère de cette femme extraordinaire. Mais surtout, à chaque page, le lecteur perçoit le lien profond qui unissait Hildegarde à la Divinité. Ce lien explique les visions mystiques qui la guidèrent tout au long de sa vie, l'inspirant dans ses oeuvres littéraires et ses compositions musicales, mais aussi dans les actions qu'elle dut entreprendre dans de nombreux domaines. Ces visions, comme l'explique Marie-Agnès Domin, lui inspirèrent sa conception de l'Univers et de l'Homme, et son approche holistique de la santé, approche aujourd'hui reconnue et divulguée. Hildegarde de Bingen, grande mystique, fut sans nul doute " une Lumière vivante du Divin ".