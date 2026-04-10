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Le Codex des principes éternels

Lulumineuse

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Véritable manuel de l'âme, ce guide rassemble tous les principes fondamentaux qui structurent l'âme humaine, organisent la conscience et orientent votre évolution intérieure. - Les fondements de l'existence La Vie, l'Ame, l'Esprit, la Matière, l'Ether, la Nature, le Monde - Les forces de la vie intérieure Le Mental, les Emotions, le Coeur, le Centre, la Présence, le Présent, le Sommeil, le Temple intérieur - Les lois de l'évolution consciente Les Lois universelles, les Cycles, l'Evolution, l'Initiation, la Maîtrise, le Libre arbitre, l'Avenir, le Plan divin - Les forces créatrices et transformatrices L'Amour, l'Abondance, l'Energie créatrice, Donner, la Croissance, la Guérison, le Pardon - Les principes du discernement et de l'équilibre intérieur Le Discernement, la Balance intérieure, l'Ombre, les Forces inférieures, la Justice divine - Les dimensions humaines et relationnelles La Famille, les Lignées familiales, les Relations humaines, la Société humaine, l'Humanité - Les réalités spirituelles et universelles Dieu, le Christ, le Royaume, la Présence divine, les Qualités divines, le Maître intérieur "Toutes les clés pour comprendre notre vie intérieure, accompagner la maturation de la conscience, développer le discernement et saisir les lois profondes de la vie". Lulumineuse a toujours été reliée à d'autres plans et formes d'existence. Elle est l'auteure de nombreux ouvrages et son site Lulumineuse. com est un service de ressources offert à tous.

Par Lulumineuse
Chez Leduc.s éditions

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Auteur

Lulumineuse

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Esotérisme

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Le Codex des principes éternels

Lulumineuse

Paru le 10/04/2026

208 pages

Leduc.s éditions

17,95 €

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