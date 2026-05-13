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(Dés)ordres informationnels

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Dans un espace public saturé, où la défiance envers les médias s'accroît, l'information circule plus vite... mais devient aussi plus vulnérable. Que devient le journalisme quand l'IA écrit, trie, résume et met en visibilité l'actualité ? Entre promesses d'efficacité et nouveaux risques (biais, opacité, deepfakes, désinformation), l'essor des data, des algorithmes et de l'IA reconfigure en profondeur la production, la diffusion et la réception de l'actualité. Des médias traditionnels aux plateformes, de la presse quotidienne régionale à la radio publique, des pratiques de datajournalisme aux enjeux de littératie algorithmique, l'ouvrage propose des regards croisés, critiques et situés sur un journalisme en recomposition. Un livre indispensable sur le journalisme pour comprendre les tensions contemporaines entre innovation technique, responsabilité éditoriale et vitalité démocratique.

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Chez MKF Editions

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Genre

Communication - Médias

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(Dés)ordres informationnels

MkF éditions

Paru le 13/05/2026

180 pages

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20,00 €

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