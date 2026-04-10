Mathématiques CE2 Méthode de Singapour

A Singapour les élèves apprennent à associer systématiquement associer une représentation schématique aux problèmes mathématiques, le "schéma en barre". Ce schéma a de nombreuses qualités pédagogiques : Rendre plus concrète la relation arithmétique entre les quantités en jeu, et faciliter ainsi le choix des opérations à réaliser Servir de support au raisonnement et donc d'aide à la verbalisation Rendre explicite le lien entre les quatre opérations, mais aussi les fractions, les mesures, les pourcentages... Réduire à quatre types de schémas la quasi-totalité de situations mathématiques de l'école primaire Préparer les élèves à la pensée algébrique Assurer une continuité et une progressivité des représentations de la maternelle à la 6ème Au CE2, les élèves passent abordent un nouveau type de schéma? : les parts égales d'un tout, qui permet de lier les problèmes multiplicatifs et la représentation des fractions. Ils dessinent systématiquement les schémas puis les légendent avant de procéder aux calculs. Depuis qu'ils utilisent cette méthode, les élèves singapouriens se classent premiers à toutes les évaluations internationales (TIMSS, PISA). Points forts : Un petit cahier de pratique autonome pour s'entraîner à la résolution de problèmes Une présentation claire du schéma en barre pour une progressivité des apprentissages Des énigmes et des problèmes non-standards pour encourager le raisonnement mathématique