Eloge de l'entre-deux

Ce livre n'est pas un traité classique d'anthropologie, mais une exploration sensible, poétique et rigoureuse de ce qui échappe aux catégories binaires. François Laplantine nous invite à penser les interstices : entre jour et nuit, entre passé et présent, entre raison et émotion, entre féminin et masculin... Nourri d'expériences vécues au Japon, en Afrique, en Amérique latine, ce livre est un abécédaire des états intermédiaires, un plaidoyer pour une pensée du "presque" , de l'indécis, de l'entre-deux. Ce livre est une respiration dans une époque saturée de certitudes.