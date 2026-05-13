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Eloge de l'entre-deux

François Laplantine

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Ce livre n'est pas un traité classique d'anthropologie, mais une exploration sensible, poétique et rigoureuse de ce qui échappe aux catégories binaires. François Laplantine nous invite à penser les interstices : entre jour et nuit, entre passé et présent, entre raison et émotion, entre féminin et masculin... Nourri d'expériences vécues au Japon, en Afrique, en Amérique latine, ce livre est un abécédaire des états intermédiaires, un plaidoyer pour une pensée du "presque" , de l'indécis, de l'entre-deux. Ce livre est une respiration dans une époque saturée de certitudes.

Par François Laplantine
Chez MKF Editions

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Auteur

François Laplantine

Editeur

MKF Editions

Genre

Ethnologie et anthropologie

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Eloge de l'entre-deux

François Laplantine

Paru le 13/05/2026

230 pages

MKF Editions

19,00 €

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Scannez le code barre 9782493458308
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