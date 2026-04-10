Mathématiques CE1 Méthode de Singapour

A Singapour les élèves apprennent à associer systématiquement associer une représentation schématique aux problèmes mathématiques, le "schéma en barre". Ce schéma a de nombreuses qualités pédagogiques : Rendre plus concrète la relation arithmétique entre les quantités en jeu, et faciliter ainsi le choix des opérations à réaliser Servir de support au raisonnement et donc d'aide à la verbalisation Rendre explicite le lien entre les quatre opérations, mais aussi les fractions, les mesures, les pourcentages... Réduire à quatre types de schémas la quasi-totalité de situations mathématiques de l'école primaire Préparer les élèves à la pensée algébrique Assurer une continuité et une progressivité des représentations de la maternelle à la 6ème Au CE1, les élèves passent des représentations discrètes aux représentations continues, et abordent les problèmes en deux étapes. Ils ne dessinent pas de schémas mais s'habituent systématiquement à s'en servir pour appuyer leur raisonnement et leurs calculs. Ils légendent, complètent et observent les schémas. Depuis qu'ils utilisent cette méthode, les élèves singapouriens se classent premiers à toutes les évaluations internationales (TIMSS, PISA). Points forts : Un petit cahier de pratique autonome pour s'entraîner à la résolution de problèmes Une présentation claire du schéma en barre pour une progressivité des apprentissages Des énigmes et des problèmes non-standards pour encourager le raisonnement mathématique