Rien que les heures

Au même instant, dans différents endroits du monde, 146 pays et 396 villes, le temps s'arrête, en alerte. La succession des scènes qui surgissent, des situations qui apparaissent dans le désordre comme autant d'épiphanies, forme une constellation d'instants suspendus, d'arrêts sur image. La juxtaposition de ces multiples strates du récit permet d'explorer simultanément différents points de vue dans une expérience polyphonique. Un lent cheminement qui révèle, de la veille au lendemain, le trait d'union reliant l'espace dans le temps, l'épreuve d'une présence au monde. Un monde où trouver sa place, où il y a lieu d'être. Ce récit n'est pas une invitation au voyage, mais une tentative de capturer l'ubiquité et la simultanéité des expériences humaines à travers le globe. Une traversée immobile qui nous relie aux autres et à nous-même.