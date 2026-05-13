L'autre coupe du Monde

Avec les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de football est l'événement le plus commenté et suivi à travers le Globe. Réunissant près d'un milliard et demi de téléspectateurs pour sa seule finale en 2022, le Mondial est un enjeu de pouvoir et de prestige pour les Etats et les plus grandes compagnies désireuses d'afficher leurs produits dans d'onéreuses campagnes publicitaires. Derrière la toute-puissante FIFA, acteur omniprésent sur l'échiquier international, la Coupe du Monde se transmet de génération en génération. Allemagne, Argentine, Brésil, Espagne, Italie, France ou Uruguay, chaque sacre se célèbre et se vénère à l'instar de ses étoiles, qu'elles se nomment Pelé, Maradona ou Zidane. Cependant, en marge de ces grandes nations, il subsiste une autre Coupe du Monde, moins connue et pourtant toute aussi officielle, faite de toutes les équipes ne se qualifiant justement pas à l'événement planétaire. Sous les radars médiatiques, dans l'anonymat de stades perdus aux confins de l'Asie du sud-est ou de l'Océanie, ces nations jouent leur propre Coupe du Monde, faite de tours préliminaires et de voyages interminables. Un autre destin, de la corne de l'Afrique aux petites îles caribéennes, des pires sélections au classement FIFA aux pays les plus peuplés au monde n'arrivant pas à gagner un seul match, parfois morcelé par l'exil, la guerre ou les aléas de la vie. C'est à ces entraîneurs et joueurs que Romain Molina donne la parole pour raconter leurs épopées et leur Coupe du Monde. Telle une cartographie de notre société actuelle avec ses multiples réalités, cet ouvrage est une balade humaine, romantique et noire sur le chemin des qualifications au Mondial avec les déshérités d'un sport qui restera malgré toute sa politisation The Beautiful Game.