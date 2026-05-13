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#Roman francophone

Boutès

Pascal Quignard

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Dès la fin du Mycénien, la légende courut d'une île mystérieuse sur les rives de laquelle les marins périssaient attirés par le chant des oiseaux. On racontait que les navigateurs qui passaient le long de ces côtes se faisaient emplir les oreilles de cire pour ne pas être déroutés et mourir. Même Orphée le Musicien ne voulut rien entendre de ce chant continu. Ulysse le premier souhaita l'entendre. Il prit la précaution de se faire attacher les pieds, les mains, au mât de son navire. Seul Boutès sauta. Nouvelle édition.

Par Pascal Quignard
Chez Hardies

|

Auteur

Pascal Quignard

Editeur

Hardies

Genre

Littérature française

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Boutès

Pascal Quignard

Paru le 13/05/2026

128 pages

Hardies

17,00 €

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Scannez le code barre 9782488632065
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