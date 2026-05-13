Dès la fin du Mycénien, la légende courut d'une île mystérieuse sur les rives de laquelle les marins périssaient attirés par le chant des oiseaux. On racontait que les navigateurs qui passaient le long de ces côtes se faisaient emplir les oreilles de cire pour ne pas être déroutés et mourir. Même Orphée le Musicien ne voulut rien entendre de ce chant continu. Ulysse le premier souhaita l'entendre. Il prit la précaution de se faire attacher les pieds, les mains, au mât de son navire. Seul Boutès sauta. Nouvelle édition.