Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Manga

Ceinture noire Tome 1

Matis Montes

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis toute petite, Camille pratique le judo. Sans trop se poser de questions, elle enchaîne les entraînements, remporte toutes les compétitions et, désormais au lycée, est déjà en train de préparer l'examen de la ceinture noire. Pour cela, elle affronte régulièrement son ami Yanis, judoka lui aussi, mais nettement moins doué qu'elle malgré sa passion pour ce sport. Mais plus le temps passe et plus Camille a des doutes sur son avenir. Alors que sa vie se résumait jusqu'alors aux entraînements et aux devoirs, selon les strictes exigences de ses parents, elle remet en question ses objectifs et même son rapport au judo : aime-t-elle vraiment ce sport ou cherche-t-elle simplement à répondre aux attentes de son entourage ? Pour son premier album, Matis Montes explore la vie de lycéens de Fontenay-sous-Bois, où il a lui-même grandi, et s'intéresse au judo qu'il a pratiqué en haut niveau.

Par Matis Montes
Chez Véga

|

Auteur

Matis Montes

Editeur

Véga

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ceinture noire Tome 1 par Matis Montes

Commenter ce livre

 

Ceinture noire Tome 1

Matis Montes

Paru le 10/04/2026

208 pages

Véga

12,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782379509353
9782379509353
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.