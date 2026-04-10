Ceinture noire Tome 1

Depuis toute petite, Camille pratique le judo. Sans trop se poser de questions, elle enchaîne les entraînements, remporte toutes les compétitions et, désormais au lycée, est déjà en train de préparer l'examen de la ceinture noire. Pour cela, elle affronte régulièrement son ami Yanis, judoka lui aussi, mais nettement moins doué qu'elle malgré sa passion pour ce sport. Mais plus le temps passe et plus Camille a des doutes sur son avenir. Alors que sa vie se résumait jusqu'alors aux entraînements et aux devoirs, selon les strictes exigences de ses parents, elle remet en question ses objectifs et même son rapport au judo : aime-t-elle vraiment ce sport ou cherche-t-elle simplement à répondre aux attentes de son entourage ? Pour son premier album, Matis Montes explore la vie de lycéens de Fontenay-sous-Bois, où il a lui-même grandi, et s'intéresse au judo qu'il a pratiqué en haut niveau.