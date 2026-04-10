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Cours après tes rêves

Giulia Dragone, Silvia Francesca Forti

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Ourse souhaite plus que tout participer à la Grande Course ! Malgré les difficultés rencontrées lors de l'entraînement, parviendra-t-elle à réaliser son rêve et à se tenir sur la ligne de départ ? Ourse souhaite plus que tout participer à la Grande Course dont elle rêve depuis qu'elle est petite. Lorsqu'elle commence l'entraînement, les difficultés s'enchaînent et Ourse se décourage. Mais son rêve la rattrape et Ourse est bien décidée à courir cette compétition !

Par Giulia Dragone, Silvia Francesca Forti
Chez Circonflexe

|

Auteur

Giulia Dragone, Silvia Francesca Forti

Editeur

Circonflexe

Genre

Autres éditeurs (A à E)

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Cours après tes rêves

Giulia Dragone, Silvia Francesca Forti

Paru le 10/04/2026

32 pages

Circonflexe

13,95 €

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Scannez le code barre 9782378625726
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