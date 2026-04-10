Cours après tes rêves

Ourse souhaite plus que tout participer à la Grande Course ! Malgré les difficultés rencontrées lors de l'entraînement, parviendra-t-elle à réaliser son rêve et à se tenir sur la ligne de départ ? Ourse souhaite plus que tout participer à la Grande Course dont elle rêve depuis qu'elle est petite. Lorsqu'elle commence l'entraînement, les difficultés s'enchaînent et Ourse se décourage. Mais son rêve la rattrape et Ourse est bien décidée à courir cette compétition !