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#Roman francophone

Des accords parfaits

Alexandra Zaba

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Qu'est-ce qui nous relie à l'Autre ? Jusqu'où souhaitons-nous que nos accords et désaccords nous emmènent ? La danse et l'affirmation de soi sont au centre de deux nouvelles. Temps danse : Eté 2023, le danseur et chorégraphe O'Shae Sibley est tué pour avoir vogué dans une station-service de Brooklyn. Pouvait-il faire autrement qu'être lui ? ! Danseur noir homosexuel ? Libre d'être ? Mais, l'Autre, ça le dérangeait trop - Test d'humanité : Automne 2045, un test d 'humanité est mis en place avec une redoutable efficacité. L'objectif : trier les humains. Quel choix reste-t-il dans un système sociétal qui semble inéluctable ? 2 textes courts, 2 nouvelles pour ados-adultes pour interroger les lecteurs sur la relation à l'Autre et FAIRE HUMANITE - 2 textes qui interrogent sur notre système sociétal qui tend à nous déshumaniser - 2 histoires enlacées dans les bras de nos rapports humains, entre richesses, diversité et harmonie, entre les possibles et une réalité.

Par Alexandra Zaba
Chez Pourquoi pas ? (Editions du)

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Auteur

Alexandra Zaba

Editeur

Pourquoi pas ? (Editions du)

Genre

Littérature française

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Des accords parfaits

Alexandra Zaba

Paru le 13/05/2026

24 pages

Pourquoi pas ? (Editions du)

7,00 €

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Scannez le code barre 9782487583092
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