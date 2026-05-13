L'IA pour le marketing

Les outils de l'IA pour aller plus vite et être plus efficace au travail ! L'IA est en train de métamorphoser le marketing. Vous n'imaginez pas à quel point des chatbots tels que ChatGPT ou Gemini peuvent aider à repérer de façon ultra-fine une clientèle précise, à trouver les slogans qui vont faire mouche ou un nom de produit séduisant. D'autres outils IA sont essentiels pour réussir sur ce nouveau terrain de jeu et sont présentés dans ce petit livre. Les réseaux sociaux ont pareillement été impactés en profondeur. Après avoir lu ce livre, vous n'utiliserez plus Instagram, TikTok ou YouTube comme auparavant : découvrez des façons d'opérer nouvelles et redoutablement efficaces. Daniel Ichbiah est journaliste et écrivain spécialisé dans les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle.