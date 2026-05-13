Optimisez votre santé avec le Biohacking

Un guide fiable, équilibré et visionnaire pour comprendre le biohacking, concept qui consiste à optimiser les capacités humaines à travers des routines appelées biohacks, et l'utiliser avec discernement. Préfacé par Dave Asprey, le "père" du biohacking. Ce livre offre une boussole claire et scientifique dans l'univers foisonnant du biohacking. Accessible et rigoureux, il aide le lecteur à distinguer ce qui fonctionne réellement, ce qui est prometteur et ce qui relève encore de l'hypothèse, pour adopter les bonnes pratiques en toute confiance. Construit autour de trois niveaux - lifestyle, technologique, transhumaniste - l'ouvrage couvre l'ensemble des approches, de la nutrition et du sommeil aux implants et à l'édition génétique. Chaque thème est analysé avec honnêteté : bénéfices prouvés, limites, précautions. Le livre explore le biohacking dans sa totalité, du plus accessible au plus innovant : Le biohacking lifestyle : nutrition, sommeil, gestion du stress, compléments naturels, avec des conseils concrets, faciles à mettre en oeuvre, soutenus par la recherche. Le biohacking technologique : capteurs, monitoring, neurostimulation, analyses avancées : une plongée dans les outils déjà utilisés par les sportifs, les CEOs, les chercheurs. Le biohacking " transhumaniste " : implants, interfaces neuronales, édition génétique : une réflexion lucide sur les frontières à venir, entre progrès et dérives. Pourquoi ce livre va se démarquer ? Parce qu'il clarifie un sujet complexe sans le simplifier à l'excès. Parce qu'il réconcilie innovations technologiques et prudence scientifique. Parce qu'il propose une voix raisonnée dans un domaine saturé de discours extrêmes. Parce qu'il offre un parcours progressif, capable d'accompagner chaque lecteur selon son niveau.