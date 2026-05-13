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#Roman francophone

Clémentine veut l'amour fou !

Hélène Vergé, Hélène Robin

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Le livre parfait pour tous ceux qui rêvent d'une relation durable et épanouie ! Dans Clémentine veut l'amour fou, vous suivrez les péripéties d'une jeune femme de 35 ans qui voit son couple battre de l'aile. Comme beaucoup d'entre nous, Clémentine est jalouse, critique sans cesse son compagnon Elliot, et laisse ses angoisses prendre le dessus. Leur relation part à la dérive... Mais Clémentine décide de se battre pour sauver son couple ! Elle fait appel à Aude, une experte en relations amoureuses, qui va lui prodiguer des conseils précieux et pratiques pour retrouver la complicité et la tendresse avec Elliot... A travers des "Amouractions" simples mais puissantes, vous apprendrez comment : Lâcher prise et accepter votre partenaire tel qu'il est Communiquer vos besoins essentiels sans confrontation Transformer vos disputes en moments de rapprochement Faire preuve de gratitude pour renforcer les liens Et bien d'autres clés pour une relation apaisée !

Par Hélène Vergé, Hélène Robin
Chez First

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Auteur

Hélène Vergé, Hélène Robin

Editeur

First

Genre

Littérature française

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Clémentine veut l'amour fou !

Hélène Vergé, Hélène Robin

Paru le 13/05/2026

288 pages

First

18,95 €

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Scannez le code barre 9782412107379
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