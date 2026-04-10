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#Roman jeunesse

Crime au collège

Johan Heliot, Eléna Dupressoir

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Un crime. Cinq adresses, cinq chapitres. Des indices à collecter... et un coupable à débusquer. Vais-je réussir à lever le voile sur cette affaire ? Une tentative de meurtre a eu lieu au collège ! Le proviseur a été retrouvé, inanimé, dans son bureau. Il a été empoisonné et sauvé in extremis ! Qui a commis cet odieux acte ? Les suspects sont au nombre de cinq : le cuisinier, la documentaliste, le CPE, une prof de sciences et le prof de gym. Ce sont les cinq personnes qu'il a reçues dans son bureau... Et notre héros, un simple collégien, est bien décidé à mener l'enquête et débusquer le coupable !

Par Johan Heliot, Eléna Dupressoir
Chez Fleurus

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Auteur

Johan Heliot, Eléna Dupressoir

Editeur

Fleurus

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Crime au collège

Johan Heliot, Eléna Dupressoir

Paru le 10/04/2026

112 pages

Fleurus

13,95 €

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