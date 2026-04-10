Crime au collège

Un crime. Cinq adresses, cinq chapitres. Des indices à collecter... et un coupable à débusquer. Vais-je réussir à lever le voile sur cette affaire ? Une tentative de meurtre a eu lieu au collège ! Le proviseur a été retrouvé, inanimé, dans son bureau. Il a été empoisonné et sauvé in extremis ! Qui a commis cet odieux acte ? Les suspects sont au nombre de cinq : le cuisinier, la documentaliste, le CPE, une prof de sciences et le prof de gym. Ce sont les cinq personnes qu'il a reçues dans son bureau... Et notre héros, un simple collégien, est bien décidé à mener l'enquête et débusquer le coupable !