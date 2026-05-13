Après la sieste, Daisy met son chapeau et prend son vélo : elle part faire des courses pour la fête qu'elle organise ce soir-là, avec Pobi. Sur le chemin, elle se demande à quoi ressemblera ce gâteau. Elle aime ceux avec des fruits, et Pobi préfère quand il y a du chocolat. Mais ce gâteau est une surprise pour les amis. Elle prendra le plus gros, le plus beau et le plus délicieux ! Daisy et Pobi, un univers enchanté à découvrir dès 3 ans Meilleures amies, Daisy et Pobi sont inséparables. Elles vivent des petites aventures du quotidien, mais toujours teintées d'une touche de fantaisie, comme chercher le plus beau des gâteaux, ou en offrir la dernière part aux fourmis. Des illustrations irrésistibles et inspirantes Un univers graphique fort, avec un trait rond et chaleureux, et des couleurs à la fois douces et lumineuses. Les images de Daisy et Pobi créent un univers rêvé, dans lequel le lecteur est immédiatement transporté et a envie de s'installer. Des albums joyeux et à hauteur d'enfant Les histoires signées Nathalie Dargent sont joyeuses, et toujours à hauteur d'enfant. Elle sait parfaitement capter les petites choses de l'enfance et les restituer sous forme d'aventures, en plaçant l'amitié au coeur des histoires, et en véhiculant des valeurs positives.