On raconte qu'à ma naissance toutes les oies sauvages sont descendues du ciel, et que les poissons se sont laissé couler sous les vagues, ayant subitement oublié comment nager. Même les fleurs de lotus, dans nos jardins, se sont mises à trembler et ont détourné la tête, tant elles étaient honteuses de constater que leur attrait diminuait en ma présence. J'ai toujours trouvé ces histoires ridiculement exagérées, mais elles prouvent toutes que ma beauté était une sorte de phénomène surnaturel, qui surpassait même celle de la nature. Mais cette beauté était aussi une malédiction... La beauté de Xishi est perçue comme une bénédiction pour les villageois de Yue, convaincus que le meilleur destin pour une fille est de bien se marier. Lorsque Xishi attire l'attention du célèbre jeune conseiller militaire, Fanli, il lui offre une rare opportunité : utiliser sa beauté comme une arme pour renverser le royaume voisin rival de Wu. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de s'infiltrer dans le palais ennemi en tant qu'espionne, séduire leur roi et les affaiblir de l'intérieur. Entraînée par Fanli à l'art de la dissimulation, elle sait que lui seul peut la percer à jour, l'attirance entre eux consumant chaque mensonge. Mais là-bas, il leur sera formellement interdit de s'aimer, au risque de provoquer la chute des deux royaumes et d'anéantir leur peuple. Inspiré par la légende de Xishi, l'une des célèbres quatre beautés de la Chine antique, Le Chant des rivières englouties est une fabuleuse épopée sur la féminité, la guerre, le sacrifice et l'amour éternel. Le coup de coeur du Good Morning America Book Club ! "Ann Liang vient d'écrire un nouveau classique où tout se mêle : l'hubris des rois, l'intelligence des femmes, les ravages de la guerre. Exquis et déchirant. Vous n'en sortirez pas indemne". Shelley Parker-Chan "Un élégante épopée historique au rythme haletant, à la prose poétique et à la romance émouvante". Samantha Shannon "Un roman extraordinaire et bouleversant". Chloe Gong "Aussi ambitieuse qu'intime, cette histoire m'a bouleversée". Grace D. Li "Une sublime fiction historique qui redonne vie à une ancienne légende". Kirkus Reviews "Un tour de force qui rend hommage à une grande épopée avec délicatesse. Ce livre m'a coupé le souffle. Votre coeur battra à l'unisson avec celui des personnages". Vaishnavi Patel "Une odyssée émotionnelle, à lire et relire". Joan He "Une histoire grandiose qui examine, avec une douceur et une honnêteté implacable, les mécanismes du pouvoir". Andrea Stewart "Préparez-vous à être envoûtés par une prose merveilleuse, un amour interdit et des personnages complexes que vous voudrez soutenir contre vents et marées". Sue Lynn Tan "Ann Liang brosse le portrait de la légendaire Xishi, dont la beauté est à la fois une aubaine et un fardeau et donc le parcours, de paysanne à héroïne, donne lieu à une histoire romantique et dévastatrice". June CL Tan "Une fiction historique qui vous laissera bouche bée". June Hur