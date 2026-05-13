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Il nous reste la foi

Olivier-Thomas Venard

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"Aujourd'hui, encore, chacun semble sommé de choisir un camp, de façon univoque et sans nuance. Est-il possible d'oser une parole raisonnable dans de tels contextes ? Je voudrais ne pas déserter. Je suis humain, je suis chrétien, je suis frère prêcheur : au nom de l'espérance, il faut oser une parole". Au coeur de Jérusalem, où il vit depuis vingt-cinq ans avec ses frères dominicains, Olivier-Thomas Venard rencontre ses concitoyens de toutes confessions pour interroger, comprendre, trouver la façon dont nous pourrions vivre ensemble. Après le 7 octobre, alors qu'une douleur mondiale côtoie un bouleversement intime, cette réflexion commune devient pour lui urgente. Des pages brillantes où la lumière se fraie un passage à travers l'épreuve du doute, l'ouverture à l'autre et le refus de l'identitarisme. Un chemin de papier pour retrouver foi en l'humanité. Olivier-Thomas Venard, dominicain et normalien, est professeur de Nouveau Testament à l'Ecole biblique de Jérusalem. Agrégé de Lettres et docteur en théologie, il dirige le programme de recherches "La Bible en ses traditions" et vit à Jérusalem depuis plus de 25 ans. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages majeurs sur la Bible et la théologie.

Par Olivier-Thomas Venard
Chez Ephata

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Auteur

Olivier-Thomas Venard

Editeur

Ephata

Genre

Vie chrétienne

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Il nous reste la foi

Olivier-Thomas Venard

Paru le 13/05/2026

300 pages

Ephata

8,90 €

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