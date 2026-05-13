Les meilleures Expériences autour de Paris

Le meilleur guide pour vivre des expériences inoubliables en Ecosse ! Lonely Planet, l'éditeur n°1 de guides de voyage dans le monde. Un guide Lonely Planet pour s'imprégner des trésors du Grand Paris et de l'Ile-de-France et vivre des expériences extraordinaires à quelques encablures de Paris. Regarder, marcher, écouter, sentir, goûter, un guide qui fait appel à tous les sens pour profiter intensément des alentours de Paris. Voici tout ce que vous trouverez dans ce guide : Les départements de la région Ile-de-France à ne pas manquer : Fontainebleau et la Seine-et-Marne, Versailles et les Yvelines, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, Auvers et le Val-d'Oise. Les meilleures expériences à vivre autour de Paris : descendez la Marne en paddle ou le Loing en canoë, parcourez la Chevreuse à vélo ou la forêt de Fontainebleau à pied, remontez le temps dans les somptueux châteaux de Versailles, Rambouillet ou Vaux-le-Vicomte, mettez vos pas dans ceux des plus grands artistes des XIXe et XXe siècles à Auvers-sur-Oise, Barbizon ou Milly-la-Forêt... Des propositions de randonnées à pied ou à vélo, d'escapades en Transilien ou en voiture pour rejoindre des abbayes en ruine, des maisons d'artiste, des villes historiques ou des forêts paisibles. Des informations pratiques mises à jour régulièrement et les meilleurs conseils de nos experts Lonely Planet pour préparer au mieux son séjour et ses visites. Des cartes des principales régions et des clés pour organiser ses escapades en un clin d'oeil. Ce guide propose également des pages introductives thématiques pour aborder la région sous tous les angles : les randonnées accessibles en train depuis Paris, les édifices à l'architecture remarquable, les impressionnistes, les îles de loisir d'Ile-de-France, les grands itinéraires à vélo... Le guide Meilleures expériences autour de Paris vous accompagne, que vous veniez visitez la région ou que vous y résidiez, pour découvrir les plus belles expériences à vivre autour de Paris et sortir de l'ordinaire !