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Les meilleures expériences en Islande

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Pour vivre la destination au plus près Un guide Lonely Planet pour s'imprégner de la culture, de l'art de vivre et des paysages grandioses de l'Islande et vivre une expérience immersive du pays. Regarder, marcher, écouter, sentir, goûter, un guide qui fait appel à tous les sens pour vivre intensément son séjour. Des pages introductives thématiques pour aborder le pays sous tous les angles : histoire et sagas, sources d'eau chaude, gastronomie, volcans et glaciers, sites perdus... Les régions islandaises à ne pas manquer (Reykjavík, le Cercle d'Or, la péninsule de Reykjanes, Vestmannaeyjar (îles Vestmann), les fjords de l'Ouest, etc.) traitées sous forme d'activités, de promenades et de visites incontournables ou insolites. Des cartes des principales régions et des clés pour construire son trajet en un clin d'oeil. De nombreuses propositions d'activités nature et de plein air (plongée dans le parc national de Þingvellir, paddle dans la vallée du Hvítá, approche d'un volcan sur la péninsule de Reykjanes, découverte des macareux sur les îles Vestmann, baignade dans des sources d'eau chaude... partout ! ) pour s'évader et s'émerveiller dans des paysages grandioses. Et toujours : des informations pratiques pour préparer son séjour et ses visites. Une carte détachable du pays avec les incontournable par région et des propositions d'itinéraires.

Par Lonely Planet, Planet Lonely
Chez Lonely Planet

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Auteur

Lonely Planet, Planet Lonely

Editeur

Lonely Planet

Genre

Islande, Groenland

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Les meilleures expériences en Islande

Lonely Planet, Planet Lonely

Paru le 13/05/2026

310 pages

Lonely Planet

17,90 €

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