Les premiers chrétiens

Le 13 juin 313, l'empereur Constantin Ier prend une décision qui va changer l'histoire. Après sa victoire sur Maxence au pont Milvius, il proclame l'Edit de Milan : désormais, les chrétiens peuvent vivre leur foi librement. Mais comment en est-il arrivé là ? Depuis son palais, Constantin remonte le fil du temps. Tout commence avec un homme et un message né dans l'ombre de la crucifixion de Jésus. Une petite poignée de disciples, souvent traqués et persécutés, décide pourtant de porter cette parole jusqu'aux confins de l'Empire. De villes en ports, de prisons en catacombes, la foi circule. Malgré les dangers, les martyrs et les empereurs hostiles, une incroyable aventure humaine se déploie : celle d'une communauté qui grandit, se structure et traverse les siècles. Comment ce mouvement clandestin est-il passé des catacombes à la lumière ? Comment a-t-il conquis l'Orient et l'Occident ? A travers le regard d'un empereur fascinant, plongez dans les trois premiers siècles d'une épopée pleine de courage, de voyages et d'espérance - une histoire vraie qui a changé le destin du monde.