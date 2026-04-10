Maman, ton histoire

Et si tu prenais enfin le temps de raconter ton histoire, maman ? Ce carnet à compléter a été imaginé pour t'accompagner pas à pas dans le récit de ta vie : de tes premiers éclats de rire à aujourd'hui, en passant par tes jeux d'enfance, tes premières amitiés, tes vacances inoubliables, ce moment où tu es devenue mère et tous les autres souvenirs qui t'ont marqué. Page après page, confie tes souvenirs, tes passions, tes rêves, tes plus belles réussites, et peut-être même quelques secrets bien gardés. Ajoute des photos, des mots laissés sur le vif, des instants précieux. Réunis, ils feront de ce carnet un héritage unique un trésor de mémoire à transmettre à toutes les générations.