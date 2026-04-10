Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Maman, ton histoire

Adélaïde Devos

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si tu prenais enfin le temps de raconter ton histoire, maman ? Ce carnet à compléter a été imaginé pour t'accompagner pas à pas dans le récit de ta vie : de tes premiers éclats de rire à aujourd'hui, en passant par tes jeux d'enfance, tes premières amitiés, tes vacances inoubliables, ce moment où tu es devenue mère et tous les autres souvenirs qui t'ont marqué. Page après page, confie tes souvenirs, tes passions, tes rêves, tes plus belles réussites, et peut-être même quelques secrets bien gardés. Ajoute des photos, des mots laissés sur le vif, des instants précieux. Réunis, ils feront de ce carnet un héritage unique un trésor de mémoire à transmettre à toutes les générations.

Par Adélaïde Devos
Chez Merci les Livres

|

Auteur

Adélaïde Devos

Editeur

Merci les Livres

Genre

Vie de famille

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Maman, ton histoire par Adélaïde Devos

Commenter ce livre

 

Maman, ton histoire

Adélaïde Devos

Paru le 10/04/2026

96 pages

Merci les Livres

10,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791070150320
9791070150320
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.