Dans les montagnes secrètes

Un cherche-et-trouve superbement illustré pour découvrir la diversité des animaux dans les montagnes du monde entier. "Le soleil se lève sur les montagnes et les animaux s'éveillent... Il est temps pour les léopards des neiges de l'Himalaya d'aller chasser tandis que des lamas des Andes jouent dans la vallée et que les élans des Rocheuses sont à la recherche de brindilles. Arriveras-tu à tous les trouver ? Avec de nombreuses informations sur les animaux des hauts sommets du monde entier, ce cherche-et-trouve merveilleusement illustré est parfait pour tous les petits amoureux de la nature".