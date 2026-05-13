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Dans les montagnes secrètes

Kaja Kajfez

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Un cherche-et-trouve superbement illustré pour découvrir la diversité des animaux dans les montagnes du monde entier. "Le soleil se lève sur les montagnes et les animaux s'éveillent... Il est temps pour les léopards des neiges de l'Himalaya d'aller chasser tandis que des lamas des Andes jouent dans la vallée et que les élans des Rocheuses sont à la recherche de brindilles. Arriveras-tu à tous les trouver ? Avec de nombreuses informations sur les animaux des hauts sommets du monde entier, ce cherche-et-trouve merveilleusement illustré est parfait pour tous les petits amoureux de la nature".

Par Kaja Kajfez
Chez Kimane

|

Auteur

Kaja Kajfez

Editeur

Kimane

Genre

Livres-jeux

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Dans les montagnes secrètes

Kaja Kajfez

Paru le 13/05/2026

32 pages

Kimane

14,95 €

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