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Mon carnet de recettes spécial desserts à remplir

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Autour d'un dessert partagé, la magie opère : parfums sucrés, souvenirs d'enfance et instants de complicité se mêlent avec douceur. Consignez ici vos trésors pâtissiers, qu'ils soient transmis de génération en génération ou nés d'un goûter improvisé. Vous y trouverez des idées inspirantes, des conseils pratiques et quelques bases essentielles pour vous accompagner vers la maîtrise de la pâtisserie. Conservez et célébrez plus de 40 recettes ! Chaque dessert est une joie, et ce carnet en sera le témoin gourmand.

Par Merci les livres
Chez Merci les Livres

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Auteur

Merci les livres

Editeur

Merci les Livres

Genre

Desserts, pâtisseries

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Mon carnet de recettes spécial desserts à remplir

Merci les livres

Paru le 10/04/2026

136 pages

Merci les Livres

13,95 €

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Scannez le code barre 9791070150306
9791070150306
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