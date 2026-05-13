Dans le livre des Actes des Apôtres, saint Luc relate les premières années de la communauté chrétienne. Ce récit, qui fait suite aux Evangiles dans le Nouveau Testament, raconte comment les disciples, guidés par l'Esprit Saint, annoncent la Bonne Nouvelle et rapporte aussi leurs voyages et les persécutions subies. Saint Luc, médecin et compagnon de voyage de saint Paul, n'a pas connu Jésus, mais il a minutieusement recueilli les témoignages de ceux qui l'ont suivi. Après avoir écrit la vie de Jésus dans son Evangile, il poursuit son témoignage dans Les Actes des Apôtres.