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Les actes des Apôtres

Collectif, Saint Luc

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Dans le livre des Actes des Apôtres, saint Luc relate les premières années de la communauté chrétienne. Ce récit, qui fait suite aux Evangiles dans le Nouveau Testament, raconte comment les disciples, guidés par l'Esprit Saint, annoncent la Bonne Nouvelle et rapporte aussi leurs voyages et les persécutions subies. Saint Luc, médecin et compagnon de voyage de saint Paul, n'a pas connu Jésus, mais il a minutieusement recueilli les témoignages de ceux qui l'ont suivi. Après avoir écrit la vie de Jésus dans son Evangile, il poursuit son témoignage dans Les Actes des Apôtres.

Par Collectif, Saint Luc
Chez Editions de la Loupe

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Auteur

Collectif, Saint Luc

Editeur

Editions de la Loupe

Genre

Théologie

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Les actes des Apôtres

Collectif, Saint Luc

Paru le 13/05/2026

340 pages

Editions de la Loupe

19,90 €

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