Elle a survécu au crash. Lui, l'a empêchée de sombrer Un an. Un an depuis le 17 août 2013. Un an depuis que l'avion s'est écrasé... et que Sky a survécu. Depuis le crash qui a coûté la vie à toute sa classe, Sky revit sans cesse l'horreur : crises d'angoisse, cauchemars, hallucinations, perte partielle de l'ouïe. Chaque souvenir est une torture. Seuls ses médicaments l'aident à tenir debout... jusqu'au jour où sa psychiatre décide de les lui retirer. Arès est dealer. Les clients ne sont que des numéros, des transactions sans attaches. Mais quand Sky entre dans sa vie, ses règles volent en éclats. Déjà confronté à ses propres démons, Arès n'a plus qu'une idée en tête : aider Sky à s'en sortir. Mais peut-on sauver quelqu'un qui ne veut pas guérir ?