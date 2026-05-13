Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Unsettled

Rose Haussmann

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Elle a survécu au crash. Lui, l'a empêchée de sombrer Un an. Un an depuis le 17 août 2013. Un an depuis que l'avion s'est écrasé... et que Sky a survécu. Depuis le crash qui a coûté la vie à toute sa classe, Sky revit sans cesse l'horreur : crises d'angoisse, cauchemars, hallucinations, perte partielle de l'ouïe. Chaque souvenir est une torture. Seuls ses médicaments l'aident à tenir debout... jusqu'au jour où sa psychiatre décide de les lui retirer. Arès est dealer. Les clients ne sont que des numéros, des transactions sans attaches. Mais quand Sky entre dans sa vie, ses règles volent en éclats. Déjà confronté à ses propres démons, Arès n'a plus qu'une idée en tête : aider Sky à s'en sortir. Mais peut-on sauver quelqu'un qui ne veut pas guérir ?

Par Rose Haussmann
Chez Plumes du Web

|

Auteur

Rose Haussmann

Editeur

Plumes du Web

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Unsettled par Rose Haussmann

Commenter ce livre

 

Unsettled

Rose Haussmann

Paru le 13/05/2026

Plumes du Web

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782381512761
9782381512761
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.