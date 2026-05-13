Une spiritualité de communion au sein de l'Eglise

Au coeur du XXe siècle émerge, autour de Chiara Lubich, une expérience spirituelle appelée à rayonner bien au-delà de son contexte d'origine : vivre l'Evangile au quotidien et en partager les fruits, jusqu'à faire de la communion fraternelle le lieu même de la présence du Christ. Reconnue par les papes comme un don au service de l'unité, sa démarche anticipe les grandes intuitions du concile Vatican II et ouvre une compréhension de l'Eglise non plus comme "société inégale" , comme on le disait encore à l'époque, mais comme communion vivante. A l'heure où l'Eglise affronte des défis majeurs de gouvernance, de coresponsabilité et de participation des laïcs, cet ouvrage met en lumière l'actualité de cette vision. Entre analyse théologique et attention à l'expérience spirituelle, il montre que l'amour réciproque n'est pas un idéal abstrait, mais une manière concrète de "faire Eglise" : un chemin où chaque relation peut devenir espace de présence divine et de fécondité ecclésiale. Gérard Rossé est professeur émérite de théologie biblique. Sa réflexion porte sur l'Ecriture, la prière, l'Eglise comme corps, la communion fraternelle, ce qui en fait un auteur de référence dans les milieux de spiritualité communautaire. Son implication auprès de Chiara Lubich pendant de longues années, a inspiré ses approches.