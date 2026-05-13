Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Une spiritualité de communion au sein de l'Eglise

Gérard Rossé

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Au coeur du XXe siècle émerge, autour de Chiara Lubich, une expérience spirituelle appelée à rayonner bien au-delà de son contexte d'origine : vivre l'Evangile au quotidien et en partager les fruits, jusqu'à faire de la communion fraternelle le lieu même de la présence du Christ. Reconnue par les papes comme un don au service de l'unité, sa démarche anticipe les grandes intuitions du concile Vatican II et ouvre une compréhension de l'Eglise non plus comme "société inégale" , comme on le disait encore à l'époque, mais comme communion vivante. A l'heure où l'Eglise affronte des défis majeurs de gouvernance, de coresponsabilité et de participation des laïcs, cet ouvrage met en lumière l'actualité de cette vision. Entre analyse théologique et attention à l'expérience spirituelle, il montre que l'amour réciproque n'est pas un idéal abstrait, mais une manière concrète de "faire Eglise" : un chemin où chaque relation peut devenir espace de présence divine et de fécondité ecclésiale. Gérard Rossé est professeur émérite de théologie biblique. Sa réflexion porte sur l'Ecriture, la prière, l'Eglise comme corps, la communion fraternelle, ce qui en fait un auteur de référence dans les milieux de spiritualité communautaire. Son implication auprès de Chiara Lubich pendant de longues années, a inspiré ses approches.

Par Gérard Rossé
Chez Nouvelle Cité

|

Auteur

Gérard Rossé

Editeur

Nouvelle Cité

Genre

Théologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une spiritualité de communion au sein de l'Eglise par Gérard Rossé

Commenter ce livre

 

Une spiritualité de communion au sein de l'Eglise

Gérard Rossé

Paru le 13/05/2026

150 pages

Nouvelle Cité

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782375827635
9782375827635
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.